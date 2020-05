Kim, aumenteremo deterrenza nucleare

PECHINO, 24 MAG - La Corea del Nord ha discusso di nuove politiche per "aumentare la sua deterrenza nucleare". Lo riporta la Kcna, riferendo di un incontro tenuto sotto guida del leader Kim Jong-un. Kim ha presieduto per la prima volta da metà dicembre l'incontro della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori sulle "nuove politiche per aumentare ulteriormente la deterrenza nucleare del Paese", mettendo "le forze armate strategiche su una alta allerta operativa in linea con i requisiti generali per la costruzione e lo sviluppo delle forze armate del Paese". Nessun dettaglio è stato fornito sulle "nuove politiche", ma è stato annunciato che "sono state prese misure cruciali per aumentare considerevolmente l'abilità delle potenza di fuoco dei pezzi d'artiglieria della Korean People's Army".