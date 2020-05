Presidente Vda,legalità è rispetto norme

AOSTA, 23 MAG - "Il pensiero di legalità ci riconduce, in questo particolare momento storico, al comportamento rispettoso delle regole e del prossimo. E' importante ricordare tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità, anche in questo particolare momento della nostra storia in cui si è scelto di celebrare il coraggio degli italiani che si sono messi al servizio del Paese in uno dei momenti più drammatici della sua storia recente". E' quanto dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in occasione dell'anniversario delle stragi di Capaci e di via d'Amelio. Testolin ha evidenziato il ruolo di "medici, infermieri, esponenti delle forze dell'ordine, insegnanti, militari, volontari della Protezione civile, farmacisti, commercianti, rider, mostrando un'etica del dovere, che richiama uno dei più grandi insegnamenti che ci ha lasciato Giovanni Falcone".