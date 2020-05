nel Lazio 31 casi,trend allo 0,4

ROMA, 22 MAG - Nel Lazio oggi si registrano 31 casi positivi con un trend a 0,4%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 36 unità. Il Report settimanale di monitoraggio dell'ISS indica per il Lazio un rischio 'basso' e indicatori in miglioramento. I decessi sono stati 7 mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.285 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati oltre 227 mila. "Abbiamo emanato una circolare per la riapertura a partire dal 28 di maggio dell'assistenza sanitaria funzionale all'erogazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) da parte dei centri termali. Avranno una settimana di tempo per organizzare i percorsi e adottare tutte le misure di prevenzione e sanificazione necessarie", spiega l'assessore Alessio D'Amato. Sono state distribuite 31.100 mascherine chirurgiche, 14.500 maschere FFP2, 4.620 maschere FFP3, 3.850 camici impermeabili, 3.200 tute idrorepellenti, 83.100 guanti.