Rimossa ovovia ponte della Costituzione

VENEZIA, 22 MAG - L'ovovia per disabili, mai utilizzata, installata sul ponte della Costituzione a Venezia è stata rimossa. Le operazioni sono state velocissime, si pensava che sarebbero state concluse intorno alla mezzanotte, ma gli addetti in poche ore hanno rimosso la cremagliera sulla 'spalla' del ponte ideato da Santiago Calatrava e quindi hanno sganciato l'ovovia caricandola su una chiatta. L'ovovia, del costo di 2mln di euro, era stata realizzata una volta ultimato il ponte perché questo non aveva i requisiti di legge relative al passaggio dei disabili. Inizialmente si era ovviato con il traghetto gratuito sui mezzi pubblici tra Piazzale Roma e la stazione ferroviaria per scavalcare il Canal Grande. Quindi si era realizzata l'opera risultata inservibile perché si bloccava (causa le oscillazioni del ponte) e per il tempo di percorrenza che metteva in difficoltà il disabile e l'accompagnatore di turno. Con l'eliminazione dell'ovovia si torna al sistema originario del traghetto gratis.