Tesei, Umbria regione più sicura Italia

PERUGIA, 22 MAG - "Da giorni in Umbria abbiamo contagi zero nonostante stiamo facendo tanti tamponi e aumentando anche i numeri dei test. Abbiamo attualmente meno di 90 persone malate su 900 mila abitanti, due sole in terapia intensiva, una curva discendente da tanto tempo e tutti i parametri, nessuno escluso, che ci danno oggi come la regione più tranquilla e sicura d'Italia": lo ha rivendicato la presidente della Regione Donatella Tesei. Intervistata da Effetto giorno su Radio 24. Per la presidente "andrebbero tenuti in considerazione i numeri reali che abbiamo perché basta fare un confronto con tutti quelli di altre regioni per capire in quale situazione è l'Umbria". "In questi mesi - ha aggiunto - abbiamo gestito la pandemia dal territorio e non siamo mani andati in crisi anche nei ricoveri in ospedale". Tesei ha quindi parlato di "una regione pronta ad ospitare turisti per le vacanze che da noi si possono fare in tutta sicurezza".