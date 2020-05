Coronavirus: in Veneto solo un decesso

VENEZIA, 22 MAG - Un solo decesso in più rispetto a ieri sera: è il dato che emerge dal bollettino diffuso dalla Regione Veneto sul Coronavirus. I casi di positività sono cresciuti di 21, portando il totale a 19.059. I casi attualmente positivi sono 3.023. I deceduti complessivi, in ospedale e fuori, sono 1.854, i negativizzati virologici 14.182, 40 i pazienti positivi attualmente in terapia intensiva.