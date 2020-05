Coronavirus: Marocco,1,8 milioni di test

RABAT, 22 MAG - Una massiccia campagna di test anti-Covid-19 per mappare le infezioni in tutte le regioni del Marocco. Parte dal Ministero della Salute il piano che ha come obiettivo la realizzazione di un milione e 800 mila test, in tre mesi, per uscire dall'emergenza con maggiore sicurezza e tenere sotto controllo il rischio delle infezioni. La strategia del dicastero della Salute è quella di avere così anche la mappatura degli asintomatici oltre che di adattare i piani di ripresa regione per regione. I laboratori sono pronti per elaborare 20 mila esami al giorno per 90 giorni consecutivi, mentre a regime normale ne fanno 5 mila. I risultati dei test saranno disponibili in 24 ore, mentre normalmente ci vogliono dai 3 ai 5 giorni. Nelle regioni più remote, bordo deserto per esempio, sono già stati approntati laboratori mobili.