Khamenei, sionisti cancro in Palestina

TEHERAN, 22 MAG - "L'occupazione delle terre palestinesi e la formazione del tumore canceroso dei sionisti come base per l'Occidente nella regione non devono essere dimenticate". Lo ha dichiarato la Guida suprema iraniana Ali Khamenei nel discorso trasmesso in diretta radiotelevisiva per la Giornata di Qods (Gerusalemme), organizzata ogni anno nella Repubblica islamica l'ultimo venerdì di Ramadan per sostenere la causa palestinese.