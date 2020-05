Assogestioni: nel trimestre deflussi per 12 miliardi

MILANO, 21 MAG - L'industria del risparmio gestito registra nel primo trimstre deflussi complessivi oltre 12 miliardi di euro a causa delle incetezze dei mercati per il covid.. La flessione della raccolta per le gestioni collettive - segnala Assogestioni in una nota - ammonta a circa 11 miliardi mentre sono pari a 1,2 miliardi le uscite per le gestioni di portafoglio. Il sistema gestisce un patrimonio di oltre 2.140 miliardi di euro. Il 52% delle masse è investito in gestioni di portafoglio (in sostanza in conti deposito), mentre il restante 48% è impiegato in fondi comuni aperti e chiusi (gestioni collettive). (ANSA).