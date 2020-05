Conte, ci rialzeremo da crisi

ROMA, 21 MAG - "Non mi sfugge la gravità di questa crisi, testimoniata anche da gesti forti come la consegna delle chiavi da parte dei piccoli imprenditori. E' una prova molto dura dalla quale ci rialzeremo in fretta se ognuno farà la propria parte". Lo dice il premier Giuseppe Conte nell'informativa in Aula alla Camera sulla fase 2.