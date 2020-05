Fca-Psa: Elkann, avanti secondo tempi previsti

TORINO, 20 MAG - "I lavori per il progetto di fusione 50/50 tra Fca e Psa stanno proseguendo secondo i piani e nei tempi previsti. La ragione strategica di questa combinazione delle due società e dei loro dipendenti è più forte che mai" Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli, durante l'assemblea degli azionisti. Quanto poi alla situazione del gruppo alle prese con le conseguenze dell'emergenza Covid Elkann ha sottolineato che "attraverso gli anni e le generazioni, abbiamo attraversato molte crisi, tutte diverse, e ne siamo sempre usciti più forti proprio grazie a queste esperienze. I nostri valori coraggio e responsabilità non sono state mai così importanti come oggi, mentre continuiamo a costruire grandi imprese". (ANSA).