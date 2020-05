Taiwan: Tsai a Pompeo, partnership forte

PECHINO, 20 MAG - "Grazie al segretario Pompeo per i migliori auguri. La partnership Taiwan-Usa è forte e piena di promesse. Non vedo l'ora di promuovere la nostra amicizia in base ai nostri numerosi valori e interessi condivisi". Così la presidente Tsai Ing-wen replica alle congratulazioni inviate dal segretario di Stato Usa sul suo insediamento per il secondo mandato. Pompeo, su Twitter, aveva rimarcato che "la vibrante democrazia di Taiwan è fonte d'ispirazione per la regione e per il mondo. Con la presidente Tsai al timone, la nostra collaborazione con Taiwan continuerà a prosperare".