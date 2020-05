Superciclone Amphan su Golfo Bengala

NEW DELHI, 20 MAG - Lo stato indiano del West Bengala e il Bangladesh occidentale attendono con trepidazione l'arrivo del ciclone Amphan che, secondo le previsione del Dipartimento di meteorologia indiano si dovrebbe abbattere verso le 18, ora locale, sul Golfo del Bengala, al centro del delta del Gange, sul punto di frontiera tra i due paesi. Ieri i metereologi avevano definito Amphan (la pronuncia è "um-pun") un superciclone, tra i più devastanti degli ultimi decenni, con venti che avrebbero potuto raggiungere i 200 chilometri di velocità, ma nel suo passaggio sullo stato indiano dell'Odisha, questa mattina, il ciclone ha fortunatamente perso intensità. In entrambi i paesi milioni di persone sono state evacuate in modo precauzionale. La paura del contagio da Coronavirus ha complicato le operazioni di evacuazione: in molti si rifiutavano di spostarsi, temendo l'affollamento e l'eccessiva vicinanza inevitabile nei rifugi anticiclone.