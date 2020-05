Riapre ad agosto il Metropolitan di Ny

NEW YORK, 20 MAG - Il Metropolitan Museum di New York prevede di riaprire alla metà di agosto, o "forse qualche settimana più tardi". La riapertura avverrà con orari ridotti e nessuna visita guidata per favorire il distanziamento sociale. Il Metropolitan, chiuso dal 13 marzo a causa del coronavirus, diventa così il primo museo di New York ad annunciare una data per una sua possibile riapertura.