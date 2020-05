Virus, 1.500 morti in Usa in 24 ore

NEW YORK, 20 MAG - I morti per coronavirus negli Stati Uniti sono stati 1.500 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University, secondo la quale i casi complessivi sono 1,52 milioni con 91.845 decessi. Secondo le ultime proiezioni, i decessi per coronavirus negli Stati Uniti potrebbero raggiungere quota 113.000 alla metà di giugno. Una media di 1.000 morti al giorno per i prossimi 25 giorni.