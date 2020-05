Rogo di libri davanti a centro sociale

BOLOGNA, 19 MAG - Alcune pile di libri date alle fiamme davanti al cancello del Tpo, il centro sociale di via Casarini che nelle ultime settimane ha dato vita a iniziative di solidarietà per famiglie in difficoltà; danneggiamenti alle recinzioni dell'Eremo di Ronzano, la comunità di accoglienza sui colli di Bologna gestita dai frati dei Servi di Maria. Entrambi gli atti vandalici sono avvenuti negli ultimi giorni e sono stati denunciati su Facebook dai responsabili delle strutture prese di mira. "Leggiamo questo gesto come un tentativo di intimidazione" - scrivono gli attivisti del centro sociale - mentre noi stiamo portando i libri nelle case dei bambini e dei ragazzi del quartiere, a qualcuno è venuto in mente di venire a bruciarne davanti al Tpo. I libri li hanno sempre bruciati gli stupidi e i fascisti".