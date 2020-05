Lesotho: lascia premier sotto accusa

MASERU, 18 MAG - Il primo ministro del Lesotho, Thomas Thabane, ha confermato oggi le proprie dimissioni in un discorso televisivo dopo un preannuncio fatto ieri parlando in un comizio. Thabane, accusato di coinvolgimento nell'omicidio della sua prima moglie uccisa nel 2017, ha detto "mi presento oggi davanti a voi per annunciare che il lavoro di cui mi avevate incaricato non può essere completato ma che per me è arrivato il tempo" di "lasciare la vita pubblica e le mie funzioni".