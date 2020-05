Ue: M5S, bene Lagarde

ROMA, 19 MAG - "Accogliamo con piacere le parole di Christine Lagarde a proposito della modifica del Patto di stabilità e crescita. Il Patto va revisionato completamente, attraverso un approccio basato su nuovi valori e principi, che dovranno costituire l'Europa del futuro. Basta tagli lineari in nome di parametri fuori dalla storia. I futuri patti europei dovranno mettere al centro dei propri obiettivi la piena occupazione, la riduzione delle disuguaglianze e l'incentivo a politiche vicino l'ambiente. Le politiche austeritarie che hanno messo in ginocchio l'Europa sono state sconfitte dalla storia e dai cittadini. Abbiamo bisogno di un'Europa politica più vicina alle persone, non di un'Europa burocratica e piegata alle logiche della finanza". Lo dichiarano in una nota congiunta le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Politiche Ue.