Spread Btp/Bund apre in deciso ribasso a 205 punti

ROMA, 19 MAG - Apertura in deciso ribasso per lo spread fra Btp e Bund che segna 205 punti contro i 215 di ieri quando aveva visto già un notevole calo da quota 238 punti. Il focus degli investitori è al maxi piano da 500 miliardi di euro presentato da Francia e Germania per l'emergenza Covid che attinga dal bilancio Ue e non da prestiti. (ANSA).