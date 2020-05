Traffico droga e furti, 11 arresti Gdf e

CATANIA, 19 MAG - La guardia di finanza di Catania ha sgominato due gruppi di trafficanti di droga, uno dei quali anche autore di furti in abitazione e in esercizi commerciali 'con spaccata' eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di undici indagati, 10 in carcere e uno agli arresti domiciliari. I reati ipotizzati dalla Procura, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e furti aggravati. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno portato a 5 arresti in flagranza di reato e al sequestro 4,5 chili di marijuana. L'operazione è denominata 'Consegna a domicilio' perché la casa del principale indagato era divenuta base logistica per la compravendita all'ingrosso e al dettaglio di cocaina e marijuana. Le indagini sono state avviate nel gennaio 2016 dopo l'arresto di due persone in possesso di cocaina e eroina, che erano destinante da uno dei dei gruppi