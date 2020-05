Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo

TOKYO, 19 MAG - La Borsa di Tokyo apre la seduta in sostenuto aumento, in scia alla chiusura positiva degli indici azionari Usa, sulle aspettative di un avanzamento della ricerca per la sperimentazione del vaccino contro il coronavirus, e la riapertura delle attività commerciali. Il Nikkei guadagna l'1,65% a quota 20.465,14, aggiungendo 331 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 107,30, e sull'euro a 117,20.