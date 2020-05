Fase 2: Salvini,2/6 saremo in 100 piazze

ROMA, 18 MAG - Se il 2 giugno saremo in piazza con Giorgia Meloni? "Noi saremo in 100 piazze italiane, senza simboli di partito e senza bandiere, invitiamo tutti. L'obiettivo è esser tutti insieme, senza simboli e senza bandiere". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Matteo Salvini, leader della Lega. La Meloni ha detto di averle mandato un messaggio a cui lei non ha risposto: "Sono in arretrato di circa 400 Whatsapp, ho passato il week end con i bimbi, risponde Salvini"