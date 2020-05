Traffico su Gra ma centro vuoto

ROMA, 18 MAG - Traffico più intenso stamattina, giorno delle nuove riaperture della Fase 2 dell'emergenza coronavirus, su alcuni tratti del Grande raccordo anulare di Roma, del tratto urbano dell'A24 in direzione centro e sulla diramazione Sud verso il centro della Capitale. In città si rilevano al momento rallentamenti su via del Foro Italico in zona Tor di Quinto, in entrambi i sensi di marcia, a causa di lavori. Qualche rallentamento anche su via Trionfale e via Prenestina. Diversa la situazione del centro dove, nonostante la riapertura dei negozi di lusso, molti non hanno riaperto. File davanti alle fermate metro per gli ingressi contingentati.