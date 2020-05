Gb:spunta video in faida gemelli Barclay

LONDRA, 18 MAG - Parenti più che mai serpenti nella faida familiare di due fra i più noti miliardari britannici, i gemelli 85enni sir David e sir Frederick Barclay. In una vicenda a metà tra il dramma shakespeariano e una 'soap opera' alla Dynasty è stato reso pubblico il video che potrebbe incastrare i figli di sir David, accusati di essersi coalizzati per spiare lo zio sir Frederick nelle trattative riguardanti la mega-vendita dell'hotel di lusso Ritz a Londra, che la famiglia di recente ha ceduto a un investitore del Qatar. Nel filmato, registrato da telecamere a circuito chiuso in una veranda dell'albergo utilizzata da Frederick per i suoi incontri di lavoro, si vede il nipote Alistair Barclay che piazza una cimice con la quale sarebbero state ascoltate circa mille ore di conversazioni. Si tratta della prova principale nell'azione legale per violazione della privacy che Frederick ha intentato all'Alta corte di Londra insieme alla figlia unica Amanda contro l'altro ramo della famiglia.