Protesta dei ristoratori a Cosenza

COSENZA, 18 MAG - Ristoratori e gestori di bar in piazza a Cosenza, per chiedere liquidità immediata per le loro attività e la sospensione dei tributi. Gli esercenti hanno tenuto un sit-in davanti alla sede del Comune, dove hanno chiesto e ottenuto un incontro con il sindaco Mario Occhiuto e l'assessore alle attività produttive Loredana Pastore. I ristoratori si erano già incontrati proprio per richiamare l'attenzione sulle loro problematiche. Tra le richieste, anche quelle di eliminare dalle clausole per ottenere i finanziamenti il documento unico di regolarità contributiva (Durc). Molti degli imprenditori lamentano che proprio a causa dell'emergenza non sono più in regola con i versamenti di legge e si crea così un circolo vizioso. I ristoratori, infine, denunciano la mancata erogazione dei 2.000 euro a fondo perduto annunciati dalla governatrice Jole Santelli. "Il sindaco - ha detto uno dei ristoratori - si è fatto carico di portare le nostre istanze alla Regione Calabria dove ci recheremo la prossima settimana".