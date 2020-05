Yemen: media, combattimenti a Hodeida

BEIRUT, 18 MAG - Torna a salire la tensione in Yemen tra forze lealiste filo-saudite e insorti Huthi considerati vicini all'Iran. Nelle ultime ore si sono registrati scontri armati nella città di Hodeida, strategico ma conteso porto sul Mar Rosso e punto di ingresso di gran parte degli aiuti umanitari al Paese da anni martoriato da carestie e conflitti. Secondo media panarabi, combattimenti tra Huthi e loro rivali lealisti si sono verificati alla periferia di Hodeida, nei mesi scorsi luogo dove si erano concentrati gli sforzi della mediazione dell'inviato speciale dell'Onu per lo Yemen, Martin Griffiths. La settimana prossima scadrà il mese di tregua unilaterale annunciato in Yemen ad aprile dall'Arabia Saudita, che dal 2015 ha lanciato, col sostegno degli Emirati Arabi Uniti, una campagna militare contro gli Huthi.