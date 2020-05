Coronavirus: Xi parla ad assemblea Oms

PECHINO, 18 MAG - Il presidente cinese Xi Jinping terrà oggi un discorso via video all'avvio dei lavori della 73/a assemblea dell'Oms "su invito del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus". Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, nel mezzo delle critiche su Pechino per la gestione della crisi del Covid-19. In un tweet, il numero dell'Oms ha ricordato che sarà la prima assemblea "virtuale" e "un'opportunità" per i leader di impegnarsi "a lottare insieme, nell'unità e nella solidarietà! E' l'unico modo che per poter fermare la pandemia e mantenere il mondo al sicuro".