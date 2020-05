Huawei, bando Usa è minaccia per tutti

PECHINO, 18 MAG - Huawei "si oppone categoricamente alle modifiche" apportate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, con motivazioni sulla sicurezza nazionale, contro l'export di componenti hi-tech americani che si "rivolge in modo specifico" contro il gruppo cinese. La mossa, si legge in una nota, "è stata arbitraria e perniciosa e minaccia di colpire l'intero settore nel mondo: questa nuova regola avrà un impatto sull'espansione, la manutenzione e le operazioni di rete per centinaia di miliardi di dollari che abbiamo implementato in oltre 170 Paesi".