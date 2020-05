Renzi,Iv decisiva su sfiducia a Bonafede

ROMA, 18 MAG - "Mercoledì si vota la mozione di sfiducia a Bonafede. Per il nostro gruppo interverrò io in aula. I numeri sono ballerini e Italia Viva potrebbe essere decisiva. Voi che idea vi siete fatti? Vi leggo con grande attenzione, come sempre". Così Matteo Renzi, nell'e-news, si rivolge ai suoi sostenitori in vista del voto sulla sfiducia al ministro della Giustizia.