Fase 2: Gelmini, buona ripartenza

ROMA, 18 MAG - "Buona ripartenza a chi oggi torna a lavoro e un grosso in bocca al lupo a tanti imprenditori e lavoratori che purtroppo questa mattina non hanno la forza per rialzare la saracinesca della propria attività dopo mesi di stop. Non possiamo e non vogliamo dimenticarci di voi. Italia, forza!". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.