Coronavirus: Brasile,lockdown in 6 Stati

ROMA, 18 MAG - In Brasile ci sono già almeno sei Stati che hanno adottato il lockdown, nonostante la posizione contraria più volte espressa dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, favorevole alla ripresa delle attività economiche e da sempre scettico sull'efficacia del distanziamento sociale come forma di prevenzione dal nuovo coronavirus. Attualmente, il lockdown è in vigore nello Stato sud-orientale di Rio de Janeiro, in quello meridionale di Paranà, nonché negli Stati amazzonici di Parà, Tocantins, Amapà e Roraima. A Rio, il governatore Wilson Witzel ha fatto scegliere ai sindaci e città dell'hinterland come Niteroi, Campos de Goytacazes e Sao Gonçalo hanno aderito alla misura. La metropoli carioca ha invece indetto un lockdown parziale, imponendo misure solo ad alcuni quartieri.