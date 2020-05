Fca:Renzi, prestito buona notizia

ROMA, 18 MAG - "Se Fiat Chrysler chiede un prestito alle banche da 6.3 miliardi per investire in Italia e tenere aperte le fabbriche questa è una buona notizia. Evocare i 'poteri forti' e gli 'interessi dei padroni' è ridicolo. Fca chiede un prestito, alle banche, per investire, in Italia: che male c'è? Mi sarei preoccupato se non lo avesse fatto". Così Matteo Renzi su fb.