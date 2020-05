Prima messa a Duomo Milano dopo lockdown

MILANO, 18 MAG - "Cari fedeli vi abbiamo aspettato tanto. Dal quel lontano 9 marzo ci siamo visti solo telematicamente, in tv o streaming. È molto bello che ci ritroviamo di nuovo qui come di consueto per riprendere le nostre celebrazioni nel giorno che ricorda il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II". Con queste parole monsignor Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo di Milano ha accolto i fedeli per la loro prima messa dopo il lockdown, quella delle 8 del mattino. La messa.si è tenuta nella Cappella feriale che, con le misure di distanziamento, può ospitare al massimo 60 fedeli. Questa mattina le persone presenti erano una trentina, un po' di tutte le età. A tutti è stata provata la temperatura prima di entrare e all'ingresso hanno trovato il gel disinfettante per le mani.