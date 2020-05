Conte, governo non sordo a difficoltà

ROMA, 18 MAG - "Sappiamo che anche gli ultimi decreti legge non potranno essere la soluzione per tutti i problemi economici e sociali che stiamo vivendo. Siamo al lavoro giorno e notte per fare ancora di più e meglio. Il Governo non è sordo alle tante difficoltà che i cittadini stanno vivendo, e intende affrontarle una per una, assumendosi tutte le proprie responsabilità". Così il premier Giuseppe Conte in una lettera a Leggo, dicendo che il governo "è pienamente consapevole" che tante persone "sono rimaste senza lavoro e senza uno stipendio".