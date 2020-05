A.Mittal, assemblea e corteo lavoratori

GENOVA, 18 MAG - E' iniziata stamani alle 7 l'assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Genova Cornigliano di ArcelorMittal, in sciopero da venerdì contro la decisione dell'azienda di prorogare la cassa integrazione per Covid e allargarla a altri operai che nelle scorse settimane erano rientrati al lavoro. L'assemblea si tiene davanti ai cancelli dello stabilimento: i lavoratori indossano tutti le mascherine previste. Per le 9 è previsto l'avvio del corteo che, nell'intenzione di lavoratori e sindacati, dovrebbe arrivare fin sotto alla Prefettura di Genova, dove nel pomeriggio è previsto un incontro col prefetto. Sarà il primo corteo post lockdown, nonostante il dpcm emanato ieri dal premier li vieti ancora formalmente, autorizzando soltanto le proteste in 'forma statica'. I lavoratori in corteo osserveranno tutte le misure necessarie di distanziamento.