Canada, precipita aereo acrobatico

WASHINGTON, 18 MAG - Un aereo della pattuglia acrobatica dell'aviazione militare canadese è precipitato durante un'esibizione per celebrare il sacrificio del personale sanitario e di tutti i canadesi che partecipano alla lotta alla pandemia. L'incidente è avvenuto vicino alla località di Kamloops, nella British Columbia, non lontano da Vancouver, e al momento non si hanno notizie di vittime o feriti. Dalle immagini si vedono i membri dell'equipaggio catapultati fuori dal velivolo in picchiata dopo aver azionato il dispositivo di salvataggio.