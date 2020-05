Papa ricorda 100 anni nascita Wojtyla

CITTA' DEL VATICANO, 17 MAG - L'Osservatore Romano dedica un numero speciale a San Giovanni Paolo II del quale ricorre domani 18 maggio il centenario della nascita. In copertina la foto del Papa polacco ed un pensiero di Bergoglio. "Facendo memoria del centenario della nascita di san Giovanni Paolo II - scrive Papa Francesco - ci rivolgiamo a lui, per chiedere la sua intercessione: Intercedi perché restiamo sempre fedeli al Vangelo. Intercedi perché sappiamo spalancare le porte a Cristo. Intercedi perché in questi tempi difficili siamo testimoni di gioia e di misericordia. Intercedi perché sappiamo rispondere ai bisogni dei nostri fratelli che soffrono, riconoscendo nei loro volti il Volto del Signore. Aiutaci con la tua intercessione a non lasciarci mai rubare la speranza e ad essere uomini e donne che camminano nella certezza della fede".