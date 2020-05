Gabriele Ciampi, il mio inno di speranza e rinascita

ROMA, 17 MAG - Un omaggio agli eroi "schierati in prima linea, deceduti per salvare vite umane. Uniti in questa battaglia per la vita". E' la dedica che conclude l'intenso percorso per immagini, da Cina, Italia e Stati Uniti, fra dolore, abnegazione e rinascita, legate ai mesi di pandemia, nel video realizzato in occasione dell'uscita, il 15 maggio (l'album uscirà a novembre con Universal Music Group), di She walks in beauty, nuovo singolo di Gabriele Ciampi, ispirato dal poema di Byron (She walks in beauty/Cammina lei, nella bellezza). "Mi sembrava giusto creare in quello che non è un videoclip, ma un racconto, una storia che riunisse i tre Paesi più colpiti al mondo. Non dobbiamo dimenticare ciò che stiamo vivendo ma guardando anche a un nuovo inizio" spiega all'ANSA il compositore romano, unico italiano in giuria ai Grammy Awards, che sta vivendo in lockdown a Los Angeles, dove da anni risiede pur tornando spesso in Italia. Nelle parole di Byron, dedicate a una donna misteriosa che emerge dalla notte grazie alla luce che emana, "c'è un forte senso di speranza" sottolinea Ciampi, classe 1976, che su invito dell'allora first Lady Michelle Obama si è esibito anche alla Casa Bianca. Anche in questa crisi ci possono essere aspetti positivi, "come la possibilità ricominciare. In 'She Walks in Beauty' volevo racchiudere tutto questo, trasformando in musica le parole di Byron". Un brano arricchito dalla "voce straordinaria di un'artista come Teura" e dalla violoncellista, Livia De Romanis, che nelle note "infonde tutta la sua energia". Nell'affrontare la pandemia "ho avuto l'impressione - commenta - che l'Italia sia stata presa come modello per tutti, anche per gli Usa". Il compositore e direttore d'orchestra però è preoccupato dal numero crescente in Usa di morti, mentre in Italia "trovo un po' allarmante l'entusiasmo nel voler ricominciare al più presto attività come andare al mare o al ristorante, come se tutto fosse passato". Anche nella musica, "le cose non potranno essere, per adesso almeno, uguali a prima". (ANSA).