Più 32 positivi, 62 in terapie intensive

VENEZIA, 14 MAG - Sono 32 in più rispetto a 24 ore fa i casi riscontrati di positività al Coronavirus in Veneto, che portano il totale di contagi dall'inizio dell'epidemia a 18.845. Lo riferisce il bollettino regionale. I soggetti attualmente positivi sono 4.718, quelli posti in isolamento domiciliare sono 4.436. I decessi complessivi sono 1.743, dei quali 1.290 in ambito ospedaliero. Le morti rispetto a ieri sera son cresciute di 2. Negli ospedali sono ricoverati 623 pazienti, tra positivi e negativizzati; nelle terapie intensive vi sono 62 pazienti; i dimessi sono 3.102.