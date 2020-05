Dl Rilancio: Pd, non si ridiscuta tutto

ROMA, 14 MAG - "Ha ragione Franceschini. Si erano trovati degli accordi e non si può sempre ridiscutere tutto ogni volta, bisogna lasciar perdere scaramucce tra partiti o tra fazioni. C'è talmente bisogno che il governo faccia bene e presto che non si deve perdere tempo in polemiche. L'invito di Franceschini è da accogliere". Così il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio ad Agorà, commentando l'indiscrezione secondo cui il capo delegazione Pd al governo avrebbe detto che è l'ultima volta che si va avanti così all'interno del governo. "Non mi interessano rimpasti di governo ma risolvere i problemi del Paese", aggiunge.