Dl Rilancio: Laforgia, va corretto

ROMA, 14 MAG - "Il decreto è un enorme provvedimento tampone che evita che la nave affondi e dà respiro al Paese. Bisogna correggerne le contraddizioni, come lo stop indiscriminato dell'Irap che non distingue tra imprese e un reddito di emergenza basso e molto selettivo. Adesso però bisogna aprire una fase nuova: senza un'idea di Paese e una strategia di politica industriale, le risorse messe in campo saranno soldi buttati". Lo dice il senatore di LeU Francesco Laforgia.