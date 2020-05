Renzi, riaprire circolazione fra Regioni

ROMA, 14 MAG - "Bisogna ripartire. Anche perché Austria, Francia, Germania e Svizzera riapriranno le frontiere tra i loro Stati. Noi ancora non abbiamo riaperto tra singole regioni. Questo elemento sarà devastante non solo per il turismo ma per tutta l'economia: bisogna riaprire la circolazione tra regioni con una gestione intelligente dell'eventuale seconda ondata. Ma la regola è sempre la stessa: non vogliamo morire di Covid, non vogliamo morire di fame". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.