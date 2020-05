Dl Rilancio: M5S, spinta a economia

ROMA, 14 MAG - "Il decreto Rilancio varato ieri dal governo è un "mastodonte" economico senza precedenti, che darà una spinta forte all'economia italiana dopo quasi due mesi di lockdown forzato. Soprattutto sul fronte delle imprese, le misure messe a punto sono davvero imponenti". Così in una nota congiunta i senatori M5s della commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Elena Botto. Marco Croatti, Emanuele Dessì, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. "A partire dal Superbonus voluto dal sottosegretario Fraccaro, vero fiore all'occhiello del decreto legge - sottolineano i deputati - che metterà in moto sul fronte dell'edilizia e dell'impiantistica la bellezza di 21 miliardi in base alle stime previste dall'Ance". "Il Coronavirus è entrato a gamba tesa nel nostro tessuto produttivo e il governo ha prodotto il massimo sforzo per aiutare il più ampio numero di settori possibile. Come M5s siamo orgogliosi del lavoro fatto: proseguiremo il lavoro per i cittadini in Parlamento", concludono.