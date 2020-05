Crimi, governo completerà legislatura

ROMA, 14 MAG - "La capacità di aver portato a termine un decreto come questo dimostra che la maggioranza, il governo, hanno una forte solidità, una forte integrazione ed è in grado di andare avanti. Non occorre nessuna 'fase 2' per il governo, se non intesa come immaginare le nuove misure e semplificazioni". Lo ha detto il capo politico di M5s, Vito Crimi, a Rainews 24.