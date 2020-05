Dl Covid: ok Camera, va al Senato

ROMA, 14 MAG - La Camera ha approvato il decreto Covid. I sì sono stati 241, i "no" 166 e 5 astenuti. Il provvedimento definisce con legge la durata dell'emergenza coronavirus al 31 luglio, il che implica che il prolungamento dovrà avvenire con lo stesso strumento. Il decreto conferma la possibilità del Governo di ricorrere a Dpcm per imporre limitazioni ai cittadini, ma tali limitazioni sono definite in modo stringente. Il testo passa al Senato.