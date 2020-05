Merkel, io hackerata da russi

BERLINO, 13 MAG - Angela Merkel ha espresso frustrazione oggi per il fatto che ci siano "chiare prove" che dalla Russia ci siano "oltraggiosi" atti di hackeraggio nei confronti di deputati tedeschi e della cancelliera stessa. "Devo dire onestamente che per me è molto doloroso - ha detto -. Mentre mi sforzo quotidianamente di migliorare i rapporti con la Russia, ci sono poi segnali così evidenti del fatto che la Russia stia facendo questo".