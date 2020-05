Si diploma a Foggia, università in Usa

BARI, 13 MAG - El Mehdi, 19 anni, si è trasferito dal Marocco a Foggia quando ne aveva sei. Ha studiato tanto e a giugno si diplomerà al liceo Scientifico e poi partirà per gli Usa dove frequenterà la prestigiosa facoltà di economia 'Wharton School', dell'università della Pennsylvania. "I test per entrare all'università - racconta all'ANSA Carmen Di Giorgio, la sua insegnante di italiano al liceo foggiano Alessandro Volta - li ha sostenuti l'estate scorsa. I risultati sono arrivati a febbraio. E' con grande orgoglio che possiamo dire che El Mehdi rientra in quel 9,9% degli ammessi". Il giovane studente, che ha preferito affidare alla scuola una sua dichiarazione, spiega che il suo "sogno era quello di studiare negli Stati Uniti: è stato tanto difficile ma posso dire ai miei coetanei che, con l'impegno e il sacrificio, i sogni possono diventare realtà".