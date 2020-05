Coronavirus: 2.452 guariti in 24 ore

ROMA, 12 MAG - I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono 109.039, con un incremento di 2.452 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l'incremento era stato di 1.401. Le vittime per coronavirus sono salite a 30.911, con un incremento di 172 in un giorno (ieri l'aumento dei morti era stato di 179). Dopo giorni in calo, torna invece a crescere l'incremento dei contagiati totali dal coronavirus in Italia, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti. Attualmente sono 221.216, con un incremento rispetto a ieri di 1.402. Ieri l'aumento era stato di 744. Nell'aumento vanno però considerati 419 casi della Lombardia che, sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile, "ha comunicato che si tratta di casi riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore". Sono 81.266 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.222. Continuano infine a diminuire i ricoverati in terapia intensiva: sono 952 i pazienti, 47 in meno rispetto a ieri.