Condannato somalo,progettava attentato

BARI, 12 MAG - Per terrorismo internazionale il gup di Bari ha condannato a 8 anni e 8 mesi il 22enne somalo Mohsin Ibrahim Omar. L'imputato era stato fermato a Bari nel dicembre 2018. Secondo la Digos barese, in passato aveva avuto contatti con i terroristi di Al-Shabaab, la stessa organizzazione che ha tenuto prigioniera Silvia Romano. Ibrahim Omar - emerge dalle indagini - progettava un attentato nella Basilica di San Pietro a Roma, cuore della cristianità, una bomba - si legge nelle intercettazioni - nella "chiesa più grande" d'Italia nel giorno di Natale o poco dopo, quando in quel luogo ci sono "il Papa e tanta gente, è pieno, pieno, pieno".