Intesa-Ubi: Antitrust avvia istruttoria su Ops

MILANO, 12 MAG - L'Antitrust ha avviato un'istruttoria sull'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa su Ubi Banca per verificare gli effetti sulla concorrenza dell'operazione che potrebbe portare la prima banca del Paese ad acquisire il quarto istituto. Su mandato dell'authority, si apprende da fonti vicine al dossier, la Guardia di Finanza è andata oggi in tarda mattinata nelle sedi di Intesa, Ubi e Mediobanca, advisor di Intesa, per acquisire documenti e informazioni. (ANSA).